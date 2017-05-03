Сегодня вечером временно перекроют движение на центральных улицах
Ограничение вводится на время проведения концерта ансамбля имени Александрова.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия с 17.00 до 22.00 вводится временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по ул. Радищева (на участке дороги от Московской до Первомайской) и ул. Московской (от Горького до Радищева).
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
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