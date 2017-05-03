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Сегодня вечером временно перекроют движение на центральных улицах

Новости
Сегодня вечером временно перекроют движение на центральных улицах


Ограничение вводится на время проведения концерта ансамбля имени Александрова.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия с 17.00 до 22.00 вводится временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по ул. Радищева (на участке дороги от Московской до Первомайской) и ул. Московской (от Горького до Радищева).

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото http://kubantv.ru