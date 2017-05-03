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Стала известна программа культурных мероприятий ко Дню Победы

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Стала известна программа культурных мероприятий ко Дню Победы


Праздник отметят во многих учреждениях культуры.

По информации регионального минкульта, 2-6 мая в областном театре оперетты пройдет концертная программа «Письма с фронта».

3 мая в медицинском лицее СГМУ откроется областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный».

4 мая к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в художественном училище им.А.П.Боголюбова откроется тематическая выставка. В этот же день в Доме работников искусств в рамках фестиваля духовной музыки состоится концерт Губернского театра хоровой музыки. В областной филармонии им.А.Шнитке пройдет концерт «Поклонимся великим тем годам…» оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд». В Пушкинской библиотеке будет организована межрегиональная акция «Читаем детям о войне». В областном музее краеведения состоятся комплексное мероприятие «Просто ты умела ждать…» и презентация выставки «Освободить от занимаемой должности в связи с уходом в Красную Армию (сотрудники музея краеведения в годы Великой Отечественной войны)».

5 мая в областном Доме работников искусств пройдет праздник «Поклонимся великим тем годам» для ветеранов Великой Отечественной войны – работников культуры. В музее боевой и трудовой славы откроется выставка «В небе Сталинграда» из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва» г.Волгограда.

7 мая в парке «Липки» будет работать областная выставка изобразительного искусства среди художников- любителей «Цветущий май».

8 мая на Театральной площади состоится торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона и праздничная концертная программа.

9 мая в парке Победы на Соколовой горе пройдут торжественный митинг-концерт, посвященный празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, церемония возложения цветов, праздничные концертные программы «Здесь, на горе Соколовой…».

Фото http://delovoysaratov.ru