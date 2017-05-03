Школьный музей из Саратова стал призером окружного конкурса «Победа»
Проект Приволжского федерального округа «Победа» стартовал в декабре 2014 года по инициативе Общественного Совета ПФО и при непосредственной поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
По информации пресс-службы ГФИ по Саратовской области, всего в конкурсе в текущем году приняли участие 192 военно-патриотических клуба. Охват музеев учебных заведений регионального этапа составил 395 заявок.
29 апреля в Казани состоялась торжественная церемония награждения победителей. Второе место в номинации «Лучшая музейная экспозиция» занял музей «На сердце моем войны отметина» МОУ СОШ №73 г.Саратова.
Победителям и призерам окружного конкурса были вручены дипломы, а также сертификаты на приобретение оборудования для своих учреждений. В рамках программы для гостей и участников церемонии организованы экскурсионные выезды в Казанский Кремль с посещением Музея-мемориала Великой Отечественной войны, Мемориальный комплекс «Парк Победы».