В Саратове прошел экологический субботник

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По информации пресс-службы мэрии, в Волжском районе в работах по благоустройству приняли участие коллективы промышленных предприятий и объектов торговли, а также учреждений соцсферы. Они наводили порядок на прилегающих территориях, мыли фасады, перекапывали клумбы. От мусора, смета, листвы, веток были очищены тротуары и зеленые зоны, прилотковая часть по улицам Октябрьская, Набережная Космонавтов, сад «Липки», сквер Первой учительницы. Всего в экосубботнике на территории Волжского района приняли участие более 1600 человек.В Октябрьском районе на призыв к участию в уборке откликнулись более 1500 человек. В их числе оказались не только сотрудники организаций района, но и многие неравнодушные жители города. Предприятия всех форм собственности организовали помывку фасадов зданий и уборку прилегающей территории. Также управляющие компании, ТСЖ и ЖСК присоединились к уборке и привели в порядок дворовые территории.В Ленинском районе проведена санитарная уборка и опиловка деревьев в зеленой зоне на 2-й Дачной. Сотрудники администрации района провели побелку деревьев по ул. Тархова. Свою и прилегающую территорию убирали предприятия торговли. Сотрудники учреждений социальной сферы провели санитарную уборку скверов. Также санитарную уборку прилегающей территории провели учреждения здравоохранения, образования, в том числе институты, колледжи, лицеи, библиотеки, а также учреждения культуры и спорткомплексы. Всего в работах по благоустройству участвовали более трех тысяч человек и 18 единиц техники.Поддержали Экологический субботник жители Заводского района. В нем приняли участие более 1 600 человек. Они выполнили работы по очистке зеленых зон, подметанию дорожек в скверах «70-летия Победы», «Дружбы народов», «Авиастроителей», «Заводской», «им. Калинина М.И.».В Кировском районе около 2,5 тысяч человек благоустраивали сквер «Рубин», аллею имени Анатолия Романова, бульвары по улицам Астраханской, Рахова, проспекту 50 лет Октября, пешеходные зоны улиц Гоголя, Челюскинцев, Степана Разина. Участники экологической акции убирали мусор, окапывали приствольные круги, белили деревья, вскапывали газоны и сажали цветы. Около 200 саженцев роз высадили в жилом микрорайоне «Солнечный -2».Во Фрунзенском районе в экосубботнике участвовали более 1 тысячи горожан. Активные работы проходили в сквере по ул. Астраханская. В Детском парке все желающие могли поучаствовать в озеленении и высадить декоративные кустарники и цветы, пополнив уникальную коллекцию дендрария и розария. Экологическая акция прошла и на территории городской клинической больницы № 5. Там были высажены кустарники и деревья.