В Саратовском регионе ПривЖД пройдет акция «Мобильный город»
Она предназначена для пассажиров пригородных поездов.
АО «Саратовская ППК» совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства области информируют пассажиров пригородного железнодорожного транспорта о проведении акции, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
По сообщению службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в период с 6 по 25 мая 2017 года пассажирам, не имеющим право на льготы по оплате проезда, при приобретении билета «туда и обратно» предоставляется скидка в размере 20% от стоимости разовой поездки.
Скидка действует при проезде в черте города Саратова на участках Лодочная база – Жасминная, Лодочная база – Сокурский тракт, Багаевка – Жасминная, Багаевка – Сокурский тракт, а также на маршрутах пригородных поездов, курсирующих на направлении Саратов – Ртищево – Балашов.
Фото http://primcenter.ru