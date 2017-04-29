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В «Липках» начинает работу летний читальный зал

Новости / Культура
В «Липках» начинает работу летний читальный зал


Открытие сезона состоится 1 мая.

По информации городского управления по культуре, в репертуаре подписных изданий читального зала сада «Липки» более 50 наименований центральных и местных периодических издательств.

Для юных читателей предусмотрен детский уголок с произведениями отечественной и зарубежной классики, современной детской литературой и периодикой («Классный журнал», «Юный натуралист», «А почему?», «Юный эрудит» и др.). На выставке «Планета детства» представлены творческие работы юных читателей.

В читальном зале сада «Липки» планируются еженедельные поэтические субботы в формате открытых микрофонов, посвященные знаменательным, памятным и юбилейным датам. В программах также исполнение авторских стихов.

Вниманию читателей будут представлены книжные выставки и выставки декоративно-прикладного искусства, а также полка с названием «Возьми книгу в свою семью». Это значит, что в течение лета желающие смогут свободно обмениваться книгами.

Актуальной услугой станет возможность пользования Интернетом на площадке у библиотеки в режиме Wi-Fi.

Фото http://saratovregion.ucoz.ru