В «Липках» начинает работу летний читальный зал
Открытие сезона состоится 1 мая.
По информации городского управления по культуре, в репертуаре подписных изданий читального зала сада «Липки» более 50 наименований центральных и местных периодических издательств.
Для юных читателей предусмотрен детский уголок с произведениями отечественной и зарубежной классики, современной детской литературой и периодикой («Классный журнал», «Юный натуралист», «А почему?», «Юный эрудит» и др.). На выставке «Планета детства» представлены творческие работы юных читателей.
В читальном зале сада «Липки» планируются еженедельные поэтические субботы в формате открытых микрофонов, посвященные знаменательным, памятным и юбилейным датам. В программах также исполнение авторских стихов.
Вниманию читателей будут представлены книжные выставки и выставки декоративно-прикладного искусства, а также полка с названием «Возьми книгу в свою семью». Это значит, что в течение лета желающие смогут свободно обмениваться книгами.
Актуальной услугой станет возможность пользования Интернетом на площадке у библиотеки в режиме Wi-Fi.
Фото http://saratovregion.ucoz.ru