Вячеслав Кантор призвал мировое сообщество вмешаться в назревающий конфликт на Корейском полуострове
Президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию на Корейском полуострове и предотвратить вооружённый конфликт.
Вячеслав Кантор и другие эксперты по вопросам ядерной безопасности ответили на вопросы журналистов о самых актуальных проблемах в этой сфере в ходе презентации книги «Предотвращение кризиса в контроле над ядерными вооружениями и катастрофический терроризм», состоявшейся 20 апреля 2017 года в Москве, в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Книга является продуктом совместной работы экспертов Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы и фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» (“Nuclear Threat Initiative”, США) и представляет собой выводы и рекомендации экспертов по наиболее важным и актуальным вопросам нераспространения, сокращения и ограничения ядерных вооружений, в том числе по проблемам ядерного терроризма.
На презентации эксперты обсудили такие актуальные проблемы, как взаимоотношения и сотрудничество между Россией и США по целому ряду вопросов международной безопасности (включая Договор СНВ и новый договор о сокращении вооружений, развёртывание ПРО, договор РСМД, борьба с ядерным терроризмом, утилизация плутония), ядерная программа Ирана, нераспространение ядерного оружия и проч.
Гости презентации отдельно коснулись ситуации на Корейском полуострове, где продолжается рост напряжённости в связи с демонстративными ядерными испытаниями КНДР и заявлением вице-президента США о конце эры «стратегического терпения» в отношении этой страны на фоне манёвров авианосной группы США в регионе. Эксперты отмечают, что в совокупности всё это повышает риск начала ядерной войны с непредсказуемыми последствиями.
«Решения руководства Северной Кореи непредсказуемы, однако даже оно должно понимать, что подобная демонстрация может привезти к катастрофическим последствиям, - заявил Вячеслав Кантор, президент Люксембургского форума. Необходимо решительное вмешательство мирового сообщества, например, ООН, которая взяла бы на себя функции посредника по деэскалации ситуации, иначе вероятность вооруженного конфликта будет возрастать».
Участие в презентации книги приняли такие известные международные эксперты как Владимир ДВОРКИН, председатель Оргкомитета Люксембургского форума, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН; ранее – начальник 4 ЦНИИ Минобороны РФ; Алексей АРБАТОВ, зампредседателя Оргкомитета Люксембургского форума, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН; Сергей ОЗНОБИЩЕВ, заместитель председателя Оргкомитета Международного Люксембургского форума, заведующий сектором ИМЭМО РАН, директор Института стратегических оценок, профессор МГИМО (У) МИД РФ; ранее – начальник Организационно-аналитического управления РАН (Россия) и др.