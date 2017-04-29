На Кумысной поляне появилась "Аллея выпускников"

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Акция прошла вчера по инициативе министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области. Более 600 студентов вузов Саратова приняли в ней участие и создали на территории парка свои именные аллеи. 1000 саженцев сирени для этого проекта предоставили лесопитомники области.- Наш региона в очередной раз присоединился к традиционной весенней экологической акции «Аллея выпускников», - отметил заместитель министра – начальник управления лесного хозяйства Анатолий Колдаев. - Но, бережно сохраняя традиции, мы в этот тематический год – Год экологии – двигаемся вперед и расширяем диапазон акции. Если раньше свои Аллеи выпускников закладывали школьники-выпускники на пришкольных территориях, то новшество именно этой акции заключается в том, что эстафету перенимают их старшие коллеги – студенты саратовских вузов. Эти ребята не только внесли практический вклад в оздоровление природного парка, но и создали еще памятное место, свои аллеи и экологические вузовские «визитки».Министерство природных ресурсов и экологии выражает надежду, что прошедшая акция, посвященная Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий, станет традиционной для студентов всех высших учебных заведений области и внесет значительный вклад в благоустройство и озеленение населенных пунктов региона.Фото https://xakac.info