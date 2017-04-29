Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
Масштабная торговля развернется завтра, 29 апреля, на Театральной площади, сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный и в Заводском районе Саратова на торговой площадке на пересечении улиц Пензенская и Томская.
По информации регионального минсельхоза, хозяйствами области и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности будет предложено в широком ассортименте к реализации мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.
Режим работы сельскохозяйственной ярмарки на Театральной площади - с 8.00 до 16.00.
Фото http://mir.karelia.ru