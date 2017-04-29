Сначала года в Саратове отловлено более 900 бездомных собак
Отлов безнадзорных животных осуществляется сотрудниками МБУ «Дорстрой» на основании заявок от граждан, организаций, структурных подразделений администрации Саратова.
В мэрии подчеркнули, что вопрос отлова бродячих животных находится на постоянном контроле, особенно в весенний период.
Сообщается, что с начала года отловлена 901 собака. Животные направляются в пункт временного содержания, где сотрудниками городской станции по борьбе с болезнями животных проводится вакцинация от бешенства и стерилизация. Если в течение 12 дней животные не востребованы владельцами и не переданы заинтересованным лицам, они отпускаются в природную среду.
Фото http://mir.karelia.ru