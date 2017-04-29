В Саратове пройдет фестиваль «Лезгинка – танец дружбы!»
Мероприятие состоится уже в пятый раз на территории Этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области».
По информации комитета общественных связей и национальной политики области, завтра на открытой сцене этнографического комплекса соберутся представители национальных объединений области, а так же лучшие танцевальные коллективы Саратова.
Гостей танцевального праздника ждет азербайджанская, грузинская, дагестанская, чеченская, казачья лезгинка и фольклорные танцы народов Кавказа.
В завершение мероприятия для всех участников фестиваля проведут танцевальный «лезгино-баттл», в котором все желающие смогут посоревноваться в мастерстве исполнения зажигательного танца, а победители будут награждены ценными призами от партнеров фестиваля.
Завершением мероприятия станет массовый флеш-моб.
Фото http://img2.stavropolye.tv