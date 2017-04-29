29 апреля 2017 02:28 СУББОТА
Новости
18:45 | 28 апреля
В «Липках» начинает работу летний читальный зал
17:33 | 28 апреля
Вячеслав Кантор призвал мировое сообщество вмешаться в назревающий конфликт на Корейском полуострове
16:22 | 28 апреля
На Кумысной поляне появилась "Аллея выпускников"
15:15 | 28 апреля
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
14:05 | 28 апреля
Сначала года в Саратове отловлено более 900 бездомных собак
13:19 | 28 апреля
В Саратове пройдет фестиваль «Лезгинка – танец дружбы!»
12:12 | 28 апреля
Молодые железнодорожники провели экологический субботник
11:01 | 28 апреля
В районе Набережной Космонавтов ограничат движение
10:00 | 28 апреля
Николай Шиянов вошел в число победителей всероссийского конкурса
19:00 | 27 апреля
"Теремок" готовит постановку для взрослых
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове пройдет фестиваль «Лезгинка – танец дружбы!»

Новости
В Саратове пройдет фестиваль «Лезгинка – танец дружбы!»


Мероприятие состоится уже в пятый раз на территории Этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области».

По информации комитета общественных связей и национальной политики области, завтра на открытой сцене этнографического комплекса соберутся представители национальных объединений области, а так же лучшие танцевальные коллективы Саратова.

Гостей танцевального праздника ждет азербайджанская, грузинская, дагестанская, чеченская, казачья лезгинка и фольклорные танцы народов Кавказа.

В завершение мероприятия для всех участников фестиваля проведут танцевальный «лезгино-баттл», в котором все желающие смогут посоревноваться в мастерстве исполнения зажигательного танца, а победители будут награждены ценными призами от партнеров фестиваля.

Завершением мероприятия станет массовый флеш-моб.

Фото http://img2.stavropolye.tv