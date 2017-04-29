Молодые железнодорожники провели экологический субботник
В работах по благоустройству приняли участие более 50 молодых работников Саратовского региона Приволжской магистрали совместно с представителями молодежного правительства области.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, участники мероприятия убирали полосу отвода и прилегающую к ней территорию от бытового мусора и скопившейся листвы.
Экологический субботник проходил на участке Саратов порт – Комбикормовый завод вблизи Новой набережной. В результате было убрано свыше 800 метров полосы отвода и вывезено почти 6 кубометров бытового мусора. Самое большое скопление мусора и несанкционированных свалок зафиксировано в местах прилегания к жилым массивам, гаражно-строительным кооперативам.