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Молодые железнодорожники провели экологический субботник

Новости
Молодые железнодорожники провели экологический субботник


В работах по благоустройству приняли участие более 50 молодых работников Саратовского региона Приволжской магистрали совместно с представителями молодежного правительства области.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, участники мероприятия убирали полосу отвода и прилегающую к ней территорию от бытового мусора и скопившейся листвы.

Экологический субботник проходил на участке Саратов порт – Комбикормовый завод вблизи Новой набережной. В результате было убрано свыше 800 метров полосы отвода и вывезено почти 6 кубометров бытового мусора. Самое большое скопление мусора и несанкционированных свалок зафиксировано в местах прилегания к жилым массивам, гаражно-строительным кооперативам.