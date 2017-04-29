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В районе Набережной Космонавтов ограничат движение

Новости
В районе Набережной Космонавтов ограничат движение


Водителей просят заранее определяться с альтернативным маршрутом.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в рамках проведения комплекса мероприятий по благоустройству сегодня с 11.00 до 24.00 29 апреля будет запрещено движение по ул. Набережная Космонавтов от ул. Московской до съезда на мост, а также от ул. Московской до ул. Некрасова.

Кроме того, в это же время будет ограничена остановка и стоянка на улицах Обуховский переулок (на участке дороги от Лермонтова до Набережной Космонавтов), Валовая (от Лермонтова до Набережной Космонавтов), Октябрьская (от Лермонтова до Набережной Космонавтов), Бабушкин взвоз (от Чернышевского до Набережной Космонавтов), Князевский взвоз (от Лермонтова до Набережной Космонавтов), Некрасова (от Чернышевского до Набережной Космонавтов).

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото http://kubantv.ru