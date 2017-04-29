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Николай Шиянов вошел в число победителей всероссийского конкурса

Новости / Культура
Николай Шиянов вошел в число победителей всероссийского конкурса


В Москве в Общественной палате РФ состоялось награждение победителей всероссийского конкурса «Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами».

По информации министерства культуры области, в число десяти лауреатов вошел саратовец – заместитель директора театра оперы и балета, руководитель творческих и благотворительных проектов Николай Шиянов. Победители конкурса в качестве награды получили образовательный грант – сертификат на бесплатное обучение по одноименной первой в России магистерской программе, адресованной лидерам гражданского общества.

На церемонии награждения перед лидерами, приехавшими со всей России, выступили инициатор конкурса, член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева, ректор Московского института психоанализа Лев Сурат, проректор ГУУ Сергей Чуев, генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков, профессор, доктор психологических наук, заведующий лабораторией ФГБУН Института психологии РАН Анатолий Занковский и другие.

В рамках программы с участниками будут работать специалисты Высшей школы экономики, МГУ, РАНХиГС, ГУУ, МИП – команда экспертов высочайшего уровня, оценивающая лидерские компетенции чиновников высшего звена, в том числе губернаторского корпуса, входящая в состав комиссий по отбору проектов федеральных грантовых конкурсов. В качестве базы практик выбраны Государственная Дума РФ, Правительство Московской области и др.