Представленную Валерием Радаевым Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2022 года прокомментировали театральные деятели

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Среди других насущных вопросов Валерий Васильевич сообщил о положении дел в культурной отрасли региона и ее планах на ближайшие годы. Выступление первого лица области прокомментировали театральные деятели.Член Общественного совета при Балаковском театре юного зрителя, заведующая литературной частью Балаковского театра юного зрителя Евгения Бруславцева подчеркнула, что для нее стержневой в выступлении Валерия Радаева стала фраза: «Малые города могут открывать большие таланты».– Сегодня от губернатора мы услышали важнейшее заявление об укреплении материальной базы театров малых городов, о создании условий максимальной доступности для наших зрителей и возможности активно гастролировать по области. Балаковский ТЮЗ молод, энергичен, полон сил и замыслов. Вместе с Балашовским, Вольским и театром оперетты в Энгельсе мы вошли в федеральный проект и тоже получим средства на приобретение оборудования и постановки новых спектаклей. Поддержка муниципальных театров – это основа основ для развития не только региональной культуры, но и российской!В начале сентября текущего года в Балашове состоится новый театральный фестиваль малых городов Саратовской области. Мы с нетерпением будем ждать грандиозного события — открытия новой сцены Балашовского драматического театра - одного из старейших театров области, имеющего интересную и богатую 100-летнюю историю. Театральный фестиваль с участием местных коллективов и ведущих российских театров станет незабываемым праздником не только для жителей Балашова, но и всей области.Обратил внимание Валерий Васильевич Радаев на победы юных саратовских музыкантов на всероссийских конкурсах. Наша землячка – саксофонистка Соня Тюрина прославляет не только наш регион, а в целом Россию. В программе губернатора заложена стратегия дальнейшей работы с одаренными детьми.Театральная общественность Балаково и региона в целом полностью поддерживает точку зрения Губернатора, что такая стратегия даст мощный толчок для нового развития театральной глубинки нашей области, – считает Евгения Эдуардовна.С эмоциональным высказыванием выступил народный артист России, художественный руководитель Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П.Киселева Юрий Ошеров:- Два часа интереснейшего и продуктивного общения! Я называю эту встречу именно так, потому что выступление Губернатора перед общественностью региона нашло душевный отклик у каждого. Валерий Васильевич перечислил все наши региональные «горячие точки», озвучил народные стремления и ожидания, нацелил на грандиозные свершения!Тема развития Саратовской области как культурного центра Поволжья сегодня прозвучала особенно колоритно, весомо и доказательно. Это и продолжение строительства пешеходной зоны, создание музеев истории России и современного искусства, развитие Увека как нашего исторического бренда, новые театральные фестивали, обменные гастроли, установка памятников Юрию Киселеву и Лидии Руслановой и многое другое…2017 год стал годом воплощения в жизнь многих долгожданных событий, связанных с историческим зданием Саратовского ТЮЗа. ТЮЗ на Вольской для меня - самое дорогое место в Саратове. Поддержка Губернатора при воссоздании его исторического облика была колоссальной и беспримерной. Здание, в котором вырос каждый саратовец, сохранено, а его возрождение дало новую жизнь, новое направление в развитии культуры региона! На легендарной сцене, как и прежде, проходят спектакли и вместе с тем, в старом здании появились учебные классы, в которых идут репетиции наших одаренных детей. Я воодушевлен прозвучавшим сегодня предложением Губернатора открыть в здании детского театрально-концертного учреждения авторские театральные студии Олега Табакова и Евгения Миронова!Для всей нашей творческой общественности это подтверждает стабильность приоритета губернатора – развитие региональной культуры. Я признателен Валерию Васильевичу за целеустремленный выбор и перспективные планы.