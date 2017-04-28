28 апреля 2017 09:23 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 27 апреля
"Теремок" готовит постановку для взрослых
18:20 | 27 апреля
Представленную Валерием Радаевым Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2022 года прокомментировали театральные деятели
18:03 | 27 апреля
На Кумысной поляне высадили крымскую сосну и акацию
17:07 | 27 апреля
На Волжской открывается сезон "живых" выступлений
17:00 | 27 апреля
Семь поэтов и писателей стали обладателями Большой литературной премии
16:16 | 27 апреля
В Саратове сделает остановку ретро-поезд «Победа»
15:30 | 27 апреля
Определены победители фестиваля-конкурса «Наследники традиций»
14:21 | 27 апреля
На дорогах Саратова остановлено около тысячи тонированных автомобилей
13:11 | 27 апреля
В Детском парке пройдет экологическая акция «Зеленый дендрарий»
12:05 | 27 апреля
Задержан нападавший на ломбард в Энгельсе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Семь поэтов и писателей стали обладателями Большой литературной премии

Новости


В среду, 19 апреля семеро выдающихся мастеров русской словесности получили награды от Союза писателей России в рамках Большой литературной премии России. Торжественную церемонию вручения наград принял в своих стенах Центральный Дом литераторов (Москва). Издание «Аргументы и Факты» информирует общественность о том, что в рамках церемонии обладательницей престижной награды стала писательница и философ Евдокия Лучезарнова.

По словам поэта Евдокии Лучезарновой, она польщена и тронута признанием со стороны Союза писателей России. Писательница подчеркнула, что в ее поэтический сборник «Время России» (а именно за него она удостоилась премии от СПР) были включены стихотворения из разных периодов творчества. Но все они обладают повышенной актуальностью в свете непоколебимой уверенности писательницы — настало время России. Писатель-философ Евдокия Лучезарнова отметила в предисловии, что каждая страна мира обладает собственным великим планом, миссией. У России, которая является Родиной писательницы, таковой миссией выступает время.

Философ и поэт Евдокия Лучезарнова не сомневается в том, что именно России суждено в наше время стать той страной, которая скажет «главное» слово и определит развитие мира. Писательница уверена, что на каждом временном отрезке существования нашей планеты какая-то страна задавал тон развитию мира, и сейчас это должна сделать Россия.