Семь поэтов и писателей стали обладателями Большой литературной премии

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По словам поэта Евдокии Лучезарновой, она польщена и тронута признанием со стороны Союза писателей России. Писательница подчеркнула, что в ее поэтический сборник «Время России» (а именно за него она удостоилась премии от СПР) были включены стихотворения из разных периодов творчества. Но все они обладают повышенной актуальностью в свете непоколебимой уверенности писательницы — настало время России. Писатель-философ Евдокия Лучезарнова отметила в предисловии, что каждая страна мира обладает собственным великим планом, миссией. У России, которая является Родиной писательницы, таковой миссией выступает время.Философ и поэт Евдокия Лучезарнова не сомневается в том, что именно России суждено в наше время стать той страной, которая скажет «главное» слово и определит развитие мира. Писательница уверена, что на каждом временном отрезке существования нашей планеты какая-то страна задавал тон развитию мира, и сейчас это должна сделать Россия.