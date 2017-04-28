"Теремок" готовит постановку для взрослых

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Как рассказали в театре, фантастический мир спектакля, полный парадоксов, иллюзий, превращений, придумал и поставил известный питерский режиссер, лауреат и дипломант многих престижных российских и международных фестивалей театров кукол, сценограф, сценарист Сергей Столяров. За 40 лет работы он поставил более ста пятидесяти спектаклей не только в театрах России, но и на сценических площадках Болгарии, Финляндии, Франции, Германии.Режиссер предлагает зрителю не просто спектакль, а «театральную головоломку», полную смысловых загадок, иллюзий, отражений и намеков. В новой постановке сплелись жесткая самоирония и неумирающая надежда, сладострастие обмана и горечь правды, пародия на реальность современных масс-медиа и поиск ответов на извечные вопросы «Кто виноват?», «Что делать?», к которым прибавляется еще один – «А кто же всё-таки сказал, что Король голый?»Для того чтобы найти ответы, разгадать все загадки, на сцене вершится суд, участниками которого становятся Шут, его Жена, Король, Камердинер Короля, Камердинер Камердинера, Военный Министр и даже зрители спектакля, которые превращаются в свидетелей, присяжных заседателей, полноправных «героев» действия.