28 апреля 2017 09:23 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 27 апреля
"Теремок" готовит постановку для взрослых
18:20 | 27 апреля
Представленную Валерием Радаевым Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2022 года прокомментировали театральные деятели
18:03 | 27 апреля
На Кумысной поляне высадили крымскую сосну и акацию
17:07 | 27 апреля
На Волжской открывается сезон "живых" выступлений
17:00 | 27 апреля
Семь поэтов и писателей стали обладателями Большой литературной премии
16:16 | 27 апреля
В Саратове сделает остановку ретро-поезд «Победа»
15:30 | 27 апреля
Определены победители фестиваля-конкурса «Наследники традиций»
14:21 | 27 апреля
На дорогах Саратова остановлено около тысячи тонированных автомобилей
13:11 | 27 апреля
В Детском парке пройдет экологическая акция «Зеленый дендрарий»
12:05 | 27 апреля
Задержан нападавший на ломбард в Энгельсе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

"Теремок" готовит постановку для взрослых

Новости / Культура
"Теремок" готовит постановку для взрослых


14 и 26 мая состоится премьера спектакля «А кто сказал, что Король голый?».


Как рассказали в театре, фантастический мир спектакля, полный парадоксов, иллюзий, превращений, придумал и поставил известный питерский режиссер, лауреат и дипломант многих престижных российских и международных фестивалей театров кукол, сценограф, сценарист Сергей Столяров. За 40 лет работы он поставил более ста пятидесяти спектаклей не только в театрах России, но и на сценических площадках Болгарии, Финляндии, Франции, Германии.

Режиссер предлагает зрителю не просто спектакль, а «театральную головоломку», полную смысловых загадок, иллюзий, отражений и намеков. В новой постановке сплелись жесткая самоирония и неумирающая надежда, сладострастие обмана и горечь правды, пародия на реальность современных масс-медиа и поиск ответов на извечные вопросы «Кто виноват?», «Что делать?», к которым прибавляется еще один – «А кто же всё-таки сказал, что Король голый?»

Для того чтобы найти ответы, разгадать все загадки, на сцене вершится суд, участниками которого становятся Шут, его Жена, Король, Камердинер Короля, Камердинер Камердинера, Военный Министр и даже зрители спектакля, которые превращаются в свидетелей, присяжных заседателей, полноправных «героев» действия.