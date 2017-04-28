На Кумысной поляне высадили крымскую сосну и акацию
Саратовская область присоединилась к «Маршу парков».
По информации министерства природных ресурсов и экологии области, «Марш парков» – это международная крупномасштабная природоохранная акция, которая проводится ежегодно и объединяет всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий – заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы. В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, она проходит под девизом «Заповедной России - 100 лет».
В этом году министерство совместно с сотрудниками Приволжской железной дороги и студентами геологического факультета СГУ имени Н.Г.Чернышевского продолжили традицию участия в «Марше парков». Практическим вкладом саратовских участников международной акции стало увеличение лесных насаждений в любимом месте отдыха всех жителей города Саратова – особо охраняемой природной территории природном парке «Кумысная поляна». На видовой площадке парка студенты геологического факультета классического университета и сотрудники Приволжской железной дороги под опытным руководством лесников парка высадили 200 саженцев сосны крымской и 150 саженцев белой акации.
Фото http://www.sarlive.ru