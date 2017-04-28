На Волжской открывается сезон "живых" выступлений
29 апреля начинает работу площадка молодежного авторского творчества «Живем вслух».
По информации пресс-службы городской администрации, в этот день у трамвая Семен выступят молодые авторы-исполнители, вокалисты, танцоры, поэты, победители проекта «Открытый микрофон».
Мероприятие организовано совместными усилиями общественного движения «Творческая молодежь», «Любимый город» при поддержке молодежного радио MolodFM и Инновационного культурного центра.
Жители и гости города могут присоединиться в акции, выступив со своими произведениями.