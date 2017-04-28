В Саратове сделает остановку ретро-поезд «Победа»
Исторический состав впервые прибудет в Саратовский регион Приволжской магистрали.
По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, ретро-поезд «Победа» сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Поезд ведут два паровоза, один из которых принимал участие в Сталинградской битве. В составе: крытые товарные вагоны (теплушки), платформы (для перевозок военной техники), салон-вагон. Вся техника из экспозиции музея железнодорожной техники Северо-Кавказской железной дороги.
С 4 по 6 мая ретро-состав побывает на станциях Аткарск, Покровск и Саратов-1. На открытой платформе будет представлена концертная программа с участием ведущих театральных коллективов города Саратова. В нее включены документальные данные о Великой Отечественной войне, вокальные и танцевальные номера, литературные произведения «военных» лет.
Во время остановок на вокзалах всем желающим предоставляется возможность осмотреть изнутри вагоны исторического ретро-состава.