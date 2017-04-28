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В Саратове сделает остановку ретро-поезд «Победа»

Новости
В Саратове сделает остановку ретро-поезд «Победа»


Исторический состав впервые прибудет в Саратовский регион Приволжской магистрали.

По информации службы корпоративных коммуникаций Приволжской магистрали, ретро-поезд «Победа» сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Поезд ведут два паровоза, один из которых принимал участие в Сталинградской битве. В составе: крытые товарные вагоны (теплушки), платформы (для перевозок военной техники), салон-вагон. Вся техника из экспозиции музея железнодорожной техники Северо-Кавказской железной дороги.

С 4 по 6 мая ретро-состав побывает на станциях Аткарск, Покровск и Саратов-1. На открытой платформе будет представлена концертная программа с участием ведущих театральных коллективов города Саратова. В нее включены документальные данные о Великой Отечественной войне, вокальные и танцевальные номера, литературные произведения «военных» лет.

Во время остановок на вокзалах всем желающим предоставляется возможность осмотреть изнутри вагоны исторического ретро-состава.