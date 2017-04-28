Определены победители фестиваля-конкурса «Наследники традиций»
Мероприятие проводилось в СГУ имени Н.Г.Чернышевского в рамках Всероссийской конференции «Этнокультурное образование в современном мире».
По информации министерства образования области, в ходе фестиваля на сцене выступали творческие ансамбли дошкольных, коррекционных и общеобразовательных организаций области. Ребята представили свои интерпретации русских народных сказок, рассказали о традициях и праздниках народов, проживающих на берегу Волги, раскрыли кулинарные секреты приготовления традиционных русских блюд.
Гран-при фестиваля среди дошкольных учреждений получил коллектив детского сада №44 Заводского района. I место заняли воспитанники детского сада №14 «Ежик» Фрунзенского района. Обладателем второго места стал детский сад комбинированного типа «Ягодка» Фрунзенского района. На третьем месте оказались сразу два образовательных учреждения – детский сад №123 «Планета детства» и детский сад №174 Заводского района.
Среди общеобразовательных учреждений Гран-при получил коллектив школы поселка Новопушкинское Энгельсского района. Обладателем первого места стал Татищевский общеобразовательный лицей. На втором месте – средняя школа №53 Заводского района и средняя школа села Озерки Петровского района. Третье место досталось школе р.п. Пушкино Советского района и школе №6 г.Саратова.
Также дипломы I степени за свои выступления получили участники школ-интернатов для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5, №4 г.Саратова и Саратовского комплекса-интерната профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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