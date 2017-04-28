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На дорогах Саратова остановлено около тысячи тонированных автомобилей

Новости
На дорогах Саратова остановлено около тысячи тонированных автомобилей


Подведены итоги операции «Тонировка», которая проводилась в областном центре с 18 по 25 апреля.

По информации отделения пропаганды ГИБДД города, целью данного мероприятия является пресечение фактов эксплуатации транспортных средств, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств.

За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД осмотрено свыше 1000 транспортных средств на соответствие требованиям ГОСТ 32565-2013. Всего выявлено 955 нарушений. 437 автолюбителей сорвали затемняющую пленку на месте. Кроме того сотрудниками ГИБДД выдано 518 требований о прекращении противоправных действий.

Напомним, что за данное административное правонарушение предусматрено наказание в виде штрафа в размере пятисот рублей. Вместе с постановлением о наложении административного штрафа водителю выдается требование на устранение недостатка, согласно которого водитель должен снять тонировочную пленку в течение определенного срока, в противном случае он будет привлечен к дополнительной административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Статья предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до 15 суток.