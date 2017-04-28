В Детском парке пройдет экологическая акция «Зеленый дендрарий»
Мероприятие запланировано на 29 апреля.
По информации администрации Фрунзенского района, участие в субботикее примут представители общественной благотворительной организации «Биосфера», волонтеры, жители города.
В ходе мероприятия планируется продолжить озеленение и благоустройство парка. В частности, на территории дендрария высадят декоративные культуры. Ранее там появились новые хвойные деревья, также пополняется коллекция розария.
В настоящее время посетители парка могут полюбоваться цветением тюльпанов (в том числе диких степных), фиалки, форзиции, рододендрона, медуницы, хохлатки и т.д.