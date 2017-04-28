Задержан нападавший на ломбард в Энгельсе

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По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, преступление попало в объектив сразу нескольких камер наблюдения. На них видно, что 31 летний злоумышленник налетел на сотрудницу заведения сзади, не дав ей возможности закрыть за собой дверь. Вооруженный пневматическим пистолетом мужчина несколько раз ударил свою жертву и потребовал ключ от сейфа. Похитив более 1 миллиона рублей и золотые украшения, налетчик скрылся.Злоумышленник был задержан в Балакове. Как было установлено, похищенные деньги и золото подозреваемый закопал на пустыре в районе местной ЦРБ. Потратить деньги и сбыть похищенные украшения он не успел.- Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений, - пояснили в пресс-службе.