28 апреля 2017 09:23 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 27 апреля
"Теремок" готовит постановку для взрослых
18:20 | 27 апреля
Представленную Валерием Радаевым Стратегию социально-экономического развития Саратовской области до 2022 года прокомментировали театральные деятели
18:03 | 27 апреля
На Кумысной поляне высадили крымскую сосну и акацию
17:07 | 27 апреля
На Волжской открывается сезон "живых" выступлений
17:00 | 27 апреля
Семь поэтов и писателей стали обладателями Большой литературной премии
16:16 | 27 апреля
В Саратове сделает остановку ретро-поезд «Победа»
15:30 | 27 апреля
Определены победители фестиваля-конкурса «Наследники традиций»
14:21 | 27 апреля
На дорогах Саратова остановлено около тысячи тонированных автомобилей
13:11 | 27 апреля
В Детском парке пройдет экологическая акция «Зеленый дендрарий»
12:05 | 27 апреля
Задержан нападавший на ломбард в Энгельсе
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Задержан нападавший на ломбард в Энгельсе

Новости / ЧП
Задержан нападавший на ломбард в Энгельсе


Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, преступление попало в объектив сразу нескольких камер наблюдения. На них видно, что 31 летний злоумышленник налетел на сотрудницу заведения сзади, не дав ей возможности закрыть за собой дверь. Вооруженный пневматическим пистолетом мужчина несколько раз ударил свою жертву и потребовал ключ от сейфа. Похитив более 1 миллиона рублей и золотые украшения, налетчик скрылся.

Злоумышленник был задержан в Балакове. Как было установлено, похищенные деньги и золото подозреваемый закопал на пустыре в районе местной ЦРБ. Потратить деньги и сбыть похищенные украшения он не успел.

- Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений, - пояснили в пресс-службе.