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Презентован мистический детектив Ланы Роговской «Смерть у дольмена»

Новости
Известный врач, ученый и литератор из Российской Федерации Лана Роговская закончила работу над вторым в своей писательской карьере романом — «Смерть у дольмена» (первым был детективный роман «По закону клумбы»).

Презентован мистический детектив Ланы Роговской «Смерть у дольмена»

Сообщается, что это произведение написано в жанре медицинского детектива, уникальность повествованию которого придается мистическими нотками. Это придает сюжету загадочность и определенный шарм. Сообщается, что предугадать развитие событий или же верно спрогнозировать концовку произведения — практически невозможно.

Напомним, что Лана Роговская – известный в России и мире профессор медицины, педагог, лектор. Много лет подряд она занимается не только научной, но и образовательной, просветительской деятельностью. Ее лекции всегда пользуются популярностью, она одна из самых влиятельных лекторов по теме акушерства и гинекологии. Сообщается, что роман «Смерть у дольмена» придется по душе женской аудитории, которая в процессе чтения сможет найти для себя ответы на ряд актуальных вопросов.
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