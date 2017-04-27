27 апреля 2017 12:25 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:57 | 27 апреля
Четыре поселка и два микрорайона на день останутся без воды
10:00 | 27 апреля
В Саратове выступит ансамбль имени Александрова
21:42 | 26 апреля
Презентован мистический детектив Ланы Роговской «Смерть у дольмена»
17:09 | 26 апреля
Завтра в Саратове состоится экологическая акция "Аллея выпускников"
16:18 | 26 апреля
Школьники из Энгельса одержали победу на II Всероссийском конкурсе жестового пения «Голос сердца»
15:09 | 26 апреля
Изменилось время проведения II фестиваля тюльпанов
14:18 | 26 апреля
Более двухсот саратовских подростков приняли участие в "Библиосумерках" и "Библиофарах"
13:23 | 26 апреля
Стартует фестиваль "Прикосновение к радуге"
13:10 | 26 апреля
В центре Саратова на сутки отключили воду
12:03 | 26 апреля
29-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Школьники из Энгельса одержали победу на II Всероссийском конкурсе жестового пения «Голос сердца»

Новости / Общество


С 17 по 21 апреля в городе Геленджик проходил II Всероссийский конкурс жестового пения «Голос сердца» для глухих и слабослышащих детей. На фестиваль-конкурс прибыли ребята из городов: Энгельс, Нальчик, Владикавказ, Анапа, Краснодар, Ейск, Тихорецк, Волгоград, Самара, Пенза всего около 100 участников.

Творческий коллектив школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 3 г. Энгельса «Поющие руки» одержал очередную победу и получил диплом I степени, кубок и ценный подарок. Ребята исполнили песни из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!».

Кроме выступления всех участников ожидали насыщенные экскурсионные и культурные программы. Ребята посетили «Геленджикский краеведческий музей», океанариум, «Старый парк» - культурный центр в Кабардинке, «Сафари-парк» - огромный зоопарк под открытым небом, который является реабилитационным центром для животных в стране. Ребята познакомились и подружились с новыми коллективами, а также встретились со старыми друзьями, - сообщает пресс-служба областного министерства образования.