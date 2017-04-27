Школьники из Энгельса одержали победу на II Всероссийском конкурсе жестового пения «Голос сердца»
С 17 по 21 апреля в городе Геленджик проходил II Всероссийский конкурс жестового пения «Голос сердца» для глухих и слабослышащих детей. На фестиваль-конкурс прибыли ребята из городов: Энгельс, Нальчик, Владикавказ, Анапа, Краснодар, Ейск, Тихорецк, Волгоград, Самара, Пенза всего около 100 участников.
Творческий коллектив школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 3 г. Энгельса «Поющие руки» одержал очередную победу и получил диплом I степени, кубок и ценный подарок. Ребята исполнили песни из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!».
Кроме выступления всех участников ожидали насыщенные экскурсионные и культурные программы. Ребята посетили «Геленджикский краеведческий музей», океанариум, «Старый парк» - культурный центр в Кабардинке, «Сафари-парк» - огромный зоопарк под открытым небом, который является реабилитационным центром для животных в стране. Ребята познакомились и подружились с новыми коллективами, а также встретились со старыми друзьями, - сообщает пресс-служба областного министерства образования.