Изменилось время проведения II фестиваля тюльпанов

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При наблюдении за развитием Тюльпана Шренка в 2017 году экологами Новоузенского района выявлена такая закономерность: в связи с недостаточностью суточной температуры в конце марта - начале апреля, общее развитие и фазы цветения Тюльпана Шренка (Геснера) задерживается на 7-10 дней. На сегодняшний день средняя высота Тюльпана достигает 7-8 см.Для того, чтобы гости II этнокультурного природоохранного фестиваля тюльпанов застали цветущее поле, срок проведения мероприятия перенесен на неделю позже. Он состоится 29-30 апреля. Сегодня на месте ведутся работы по монтажу беседок, двориков, рядов. Опубликована карта Фестиваля.Напоминаем, что «Куриловская тюльпанная степь» - это особо охраняемая природная территория. Рвать тюльпаны на территории памятника запрещено. Нельзя выкапывать их луковицы, ездить по цветущим полям на автотранспорте и любой мототехнике. Не разрешаются пикники среди тюльпанов, запрещено разжигать костры и мусорить. На данной территории разрешены исключительно научно-исследовательская деятельность, учебно-образовательные экскурсии и экологический туризм, - сообщают организаторы праздника.