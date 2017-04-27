27 апреля 2017 12:25 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:57 | 27 апреля
Четыре поселка и два микрорайона на день останутся без воды
10:00 | 27 апреля
В Саратове выступит ансамбль имени Александрова
21:42 | 26 апреля
Презентован мистический детектив Ланы Роговской «Смерть у дольмена»
17:09 | 26 апреля
Завтра в Саратове состоится экологическая акция "Аллея выпускников"
16:18 | 26 апреля
Школьники из Энгельса одержали победу на II Всероссийском конкурсе жестового пения «Голос сердца»
15:09 | 26 апреля
Изменилось время проведения II фестиваля тюльпанов
14:18 | 26 апреля
Более двухсот саратовских подростков приняли участие в "Библиосумерках" и "Библиофарах"
13:23 | 26 апреля
Стартует фестиваль "Прикосновение к радуге"
13:10 | 26 апреля
В центре Саратова на сутки отключили воду
12:03 | 26 апреля
29-летний мужчина погиб при пожаре в деревянном доме
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Изменилось время проведения II фестиваля тюльпанов

Новости


Состоится II этнокультурный природоохранный фестиваль тюльпанов.

При наблюдении за развитием Тюльпана Шренка в 2017 году экологами Новоузенского района выявлена такая закономерность: в связи с недостаточностью суточной температуры в конце марта - начале апреля, общее развитие и фазы цветения Тюльпана Шренка (Геснера) задерживается на 7-10 дней. На сегодняшний день средняя высота Тюльпана достигает 7-8 см.

Для того, чтобы гости II этнокультурного природоохранного фестиваля тюльпанов застали цветущее поле, срок проведения мероприятия перенесен на неделю позже. Он состоится 29-30 апреля. Сегодня на месте ведутся работы по монтажу беседок, двориков, рядов. Опубликована карта Фестиваля.
Напоминаем, что «Куриловская тюльпанная степь» - это особо охраняемая природная территория. Рвать тюльпаны на территории памятника запрещено. Нельзя выкапывать их луковицы, ездить по цветущим полям на автотранспорте и любой мототехнике. Не разрешаются пикники среди тюльпанов, запрещено разжигать костры и мусорить. На данной территории разрешены исключительно научно-исследовательская деятельность, учебно-образовательные экскурсии и экологический туризм, - сообщают организаторы праздника.