Более двухсот саратовских подростков приняли участие в "Библиосумерках" и "Библиофарах"

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По сложившейся традиции, в рамках акции, детско-юношеская библиотека приглашает своих читателей на «Библиосумерки», которые включают интерактивные программы, позволяющие участникам и нескучно провести время, и познакомиться с библиотекой поближе. Этому способствует полюбившийся детьми и подростками формат квест-игры или, как его еще называют, игры-«бродилки».Студенты архитектурно-строительного колледжа и техникума промышленных технологий и автомобильного сервиса приняли участие в виртуальном путешествии в формате квест-игры «Неизведанными маршрутами: от утеса Степана Разина до пещеры атамана Кудеяра» (12+), совершив свое новое прочтение старинных преданий и легенд о земле саратовской. Участники двух команд прошли краеведческими маршрутами и раскрыли тайну Петрова вала, устояли перед чарами Дурман-горы, разгадали тайну речки Соколко. Во время игры студенты познакомились с историческими и природными памятниками саратовского края, с легендами и мифами саратовской старины. И, конечно, нашли в «пещере Кудеяра» клад, главной ценностью которого оказались книги об истории родного края.А в рамках спецпроекта «Библиофары» состоялся выезд БИБЛИОБУСа в село Квасниковка Энгельсского муниципального района с информационно-познавательной программой, посвященной Году экологии – «Мы живем на Волге» (6+).Сельским ребятам были адресованы две игровые интерактивные программы – «Вода-водичка» и «Речное рандеву». Программы включали конкурсы и викторины, посвященные охране окружающей среды и экологии водных ресурсов, истории и экологическим проблемам реки Волги, а также игры на открытом воздухе рядом с БИБЛИОБУСом.