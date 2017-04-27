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Стартует фестиваль "Прикосновение к радуге"

Новости / Культура
Стартует фестиваль "Прикосновение к радуге"

Мероприятие проводит Радищевский музей в рамках одноименной комплексной музейно-педагогической программы для детей с различными социальными и физическими возможностями.

По информации организаторов, в фестивалях традиционно принимают участие воспитанники Художественной студии Радищевского музея, а также учащиеся коррекционных школ и интернатов Саратова и области, занимающиеся по программам реабилитации искусством детей с различными социальными и физическими возможностями.

Базовой частью фестивалей являются как традиционные интерактивные занятия на музейной экспозиции, мастер-классы и театрализованные экскурсии, так и более масштабные формы: пленэры в городском пространстве, творческие встречи в мастерских саратовских художников, коллективное творчество над созданием произведений изобразительного искусства.

Проведение фестиваля сопровождается выставками детского творчества, участниками которых становятся музейные студийцы и учащиеся коррекционных школ.

В этом году фестиваль проводится 25-30 апреля. Программа фестиваля «Прикосновение к радуге - 2017» носит название «Уроки мастеров». В нее вошли традиционные мастер-классы по художественному творчеству и интерактивные занятия для детей, творческие мастерские «Тихая жизнь вещей», квесты «Тайны Радищевского сквера» и «Я в мире музея».

Ярким событием фестиваля станет Торжественная презентация выставки работ воспитанников художественной студии Радищевского музея «Детский альбом. Третья страница. Уроки мастеров» (виртуальный вариант на сайте музея) и Церемония награждения участников фестиваля и участников выставки, которые пройдут 29 апреля в Петровском зале музея.

По итогам фестиваля 1 июня 2017 года в День защиты детей в зданиях музея в Саратове и Энгельсе начнут работу две выставки: «Детский альбом. Третья страница. Уроки мастеров» и «Краски без границ».

Фото http://cdn.static3.rtr-vesti.ru