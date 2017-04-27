В центре Саратова на сутки отключили воду
В Волжском районе проводятся работы по подключению вновь построенных водопроводов к существующим коммуникациям.
По информации районной администрации, в связи с проводимыми мероприятиями до 06.00 час. завтрашнего дня отключены водоводы по ул. Соколовая, по ул. Чернышевского, по ул. Хвесина, по ул. Набережная Космонавтов. Без холодного водоснабжения остались 267 многоквартирных и частных жилых домах и 19 учреждений социальной сферы. Кроме того, понижено давление подачи ХВС абонентам 449 жилых домов центральных улиц.
В течение дня для жителей района будет организован подвоз питьевой воды. Пополнить запасы можно будет у Саратовского НИИ травматологии и ортопедии, детской инфекционной больницы №6, школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5, детской инфекционной клинической больницы №5 и городской клинической больницы №9.
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