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Суд решит судьбу хулигана, сломавшего нос медработнику

Новости
Суд решит судьбу хулигана, сломавшего нос медработнику


В Саратове завершено расследование одного из уголовных дел о нападении на фельдшера «скорой медицинской помощи».

Напомним, что преступление было совершено 25 февраля в утреннее время. По информации СУ СКР по Саратовской области, 33-летний местный житель, находясь около городской клинической больницы №9 города Саратова, будучи недовольным тем, как фельдшер «скорой медицинской помощи» транспортирует на носилках его 27-летнюю сожительницу, нанес медицинскому работнику не менее двух ударов головой и рукой по лицу. Фельдшер получил перелом носа со смещением.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Кроме того, судом злоумышленник уже привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и ему назначалось наказание в виде ареста сроком на 12 суток.

В ходе следствия мужчина признал вину в инкриминируемом ему деянии. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://kubantv.ru