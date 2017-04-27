Из-за работ энергетиков будет закрыто движение на нескольких улицах

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Как информирует Саратовский филиал "Т Плюс", сегодня с 9.00 энергетики приступили к проведению ремонтных работ на ул. Брянская, Васильковская и Зарубина. На прошлой неделе на этом участке проводились гидравлические испытания, которые выявили слабые участки тепломагистрали №1 в районе школы № 81 в Заводском районе.На время ремонтных работ автомобильное движение на перекрестке ул. Брянской и Санаторного проезда будет временно закрыто, остановка автобуса № 90 перенесена. По ул. Васильковская движение будет ограничено. Работы планируется завершить к 30 апреля.Также сегодня ремонтные работы будут вестись и на ул. Зарубина (между ул. Рахова и Чапаева). Автомобильное движение на этом участке будет закрыто.Фото http://kubantv.ru