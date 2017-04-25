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Начинается второй этап регионального конкурса «Лучший Дом кино»

Новости / Культура
Начинается второй этап регионального конкурса «Лучший Дом кино»

В конце этой недели в регионе стартует второй этап областного конкурса «Лучший Дом кино». 27 и 28 апреля 21 творческий коллектив из 17 районов области продемонстрируют свои конкурсные работы членам жюри.

Так, 27 апреля в 10.00 в районном Доме культуры п. Степное состоится смотр конкурсных программ работников учреждений культуры из 8 левобережных районов области (Александрово-Гайский, Дергачевский, Ивантеевский, Краснокутский, Новоузенский, Озинский, Пугачевский и Федоровский).

28 апреля в 10.00 в Досуговом центре «Современник» г. Петровска свои киномероприятия представят членам жюри работники из 13 учреждений культуры 9 правобережных районов области (Аркадакский, Аткарский, Балашовский, Вольский, Екатериновский, Новобурасский, Петровский, Татищевский, ЗАТО Шиханы).

Стоит отметить, что наибольшее количество заявок представлено в номинации «Предсеансовое мероприятие, направленное на гражданское воспитание методами кино»,— их 10,в номинации «Предсеансовое мероприятие «Лучшее кино - российское» - 9, а по теме «Презентация планов работы Дома кино на 2017 год» - 2.

Торжественное подведение итогов конкурса «Лучший Дом кино» и награждение победителей состоится 27 августа в Саратове на профессиональном празднике, посвященном Дню российского кино.