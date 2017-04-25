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Областной этап Всероссийской олимпиады для будущих медсестер прошел в региональном базовом медколледже

Новости


В Саратовском областном базовом медколледже состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады для будущих медсестер.

Мероприятие было организовано при поддержке регионального министерства здравоохранения области.

В Саратовском областном базовом медколледже при поддержке регионального минздрава состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности сестринское дело. В мероприятии приняли участие лучшие студенты 3 курса, представляющие все профильные образовательные учреждения региона.

В ходе конкурса участницы письменно переводили профессиональный тематический текст на английском языке, проходили автоматизированное тестирование по вопросам анатомии, фармакологи, теории и практике сестринского дела, демонстрировали знания, умения и практический опыт. Все задания выполнялись участницами под пристальным вниманием судейской коллегии, в которую входили лучшие эксперты в области теории и практики сестринского дела из образовательных учреждений региона и ведущих учреждений практического здравоохранения Саратова.

Победителем конкурса стала студентка Саратовского областного базового медколледжа Анастасия Прялкина. Теперь студентка будет представлять регион на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства для обучающихся по специальности «Сестринское дело», которая пройдет в Рязани 17 – 19 мая.