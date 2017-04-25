Подведены итоги ЧР по плаванию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

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Подведены итоги Чемпионата России по плаванию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.ЧР проходил с 16 по 20 апреля в Краснодаре. В нем приняли участие 150 спортсменов из 33-х регионов России.Как сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма, команду Саратовской области представляли спортсмены ДЮСАШ «РиФ»:- заслуженный мастер спорта Денис Тарасов, завоевавший 4 золотых медали и установивший рекорды России на всех дистанциях, в которых принял участие;- мастер спорта международного класса Шишова Юлия, завоевавшая 4 золотых медали и установившая рекорды России на всех дистанциях, в которых приняла участие;- мастер спорта Гертель Марина, завоевавшая звание чемпионки России на 2-х дистанциях и установила новый рекорд России, и стала еще серебряным призером на 2-х дистанциях;- кандидат в мастера спорта Ларионова Мира, завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали;- заслуженный мастер спорта Лисенков Константин, завоевавший 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали;- кандидат в мастера спорта Гладин Владислав, впервые завоевал звание Чемпиона России, а так же завоевал 1 серебряную и 1 бронзовую медали;Спортсмены Маркушина Маргарита, Мышко Сергей, Шаповалов Виталий, Валынкин Илья завоевали серебряные медали в эстафетном плавании.Всего спортсменами школы завоевано 26 медалей: 14 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых.Установлено 9 новых рекордов России.Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели: Борисовская С.А., Вдовенко О.Ю., Ефремова Е.Э., Филиппова Г.В., Ширшова Г.А., Шумилова Т.В., - уточняет пресс-служба ведомства.