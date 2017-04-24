Саратовский режиссер Фазлиддин Гуламидинов стал финалистом II Открытого кинофорума «Благотворительность в объективе»

просмотров: 43

В этом году кинофорум проводится во второй раз. Этот проект развивает идеи благотворительности в обществе. Он призван наладить контакты между молодыми специалистами кино- и телеиндустрии и некоммерческими благотворительными организациями. «Благотворительность в объективе» — неформальная площадка для открытого диалога, обмена опытом и идеями, создания творческих коллабораций.Важная составляющая кинофорума — конкурсная программа. Она проводится в 6 номинациях: документальные короткометражные фильмы, социальная реклама и видео, вирусная реклама на социальную тематику, игровые короткометражные фильмы, телевизионный сюжет и презентационный ролик об НКО. Среди участников конкурса — начинающие и опытные режиссеры, благотворительные фонды и телекомпании, ученики школ и пенсионеры. В этом году в конкурсе участвуют не только работы со всех уголков России от Москвы до Забайкалья, но и из Украины.В финал конкурсной программы кинофорума вышел режиссер из Саратова Фазлиддин Гуламидинов с кинолентой о педагоге-инвалиде Марине Александровне.В жюри конкурсной программы кинофорума вошли эксперты кино и телевидения — режиссеры-документалисты, продюсеры, актеры Виталий Калинин, Александр Баршак, Марина Александрова, Анна Коряковцева, Евгений Голынкин и др. Лауреаты конкурса будут объявлены на закрытии кинофорума в реабилитационном центре «Шередарь». Победители получат дипломы, памятные знаки и ценные призы.