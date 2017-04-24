Лауреатам Большой литературной премии вручили премии в Москве

просмотров: 66

Ее организацию традиционно осуществил Союз писателей России (СПР). Сообщается, что признания удостоились семь выдающихся мастеров русской словесности. Среди них была и известная писательница и философ Евдокия Лучезарнова. По ее словам, она была весьма тронута таким признанием со стороны Союза писателей России. В стихотворный сборник «Время России» (а именно за него писательница и была награждена), как отметила Евдокия Лучезарнова, были включены ее стихи, охватывающие различные периоды творчества. В своем комментарии она также выразила мнение, что в краткосрочной перспективе мир будет говорить о нашей стране исключительно в позитивном ключе, ведь «настало время России». Также Евдокия Лучезарнова восхитилась русским языком, который назвала «лучшим в мире», «свободным» и «просторным».