24 апреля 2017 20:09 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:10 | 24 апреля
Областной этап Всероссийской олимпиады для будущих медсестер прошел в региональном базовом медколледже
17:18 | 24 апреля
Подведены итоги ЧР по плаванию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
16:34 | 24 апреля
Саратовский режиссер Фазлиддин Гуламидинов стал финалистом II Открытого кинофорума «Благотворительность в объективе»
15:58 | 24 апреля
Студенты Балаковского политехникума победили в Международном конкурсе «Я - гений»
15:07 | 24 апреля
Лауреатам Большой литературной премии вручили премии в Москве
14:17 | 24 апреля
Две жительницы Заводского района отравились угарным газом
13:22 | 24 апреля
Саратовский музыкант Тимур Галинуров завоевал в Екатеринбурге две первые медали
12:33 | 24 апреля
Саратовские художники представили концепцию скульптуры, посвященной региональному АПК
11:47 | 24 апреля
Саратовская городская станция скорой помощи организовала очередной День открытых дверей
11:03 | 24 апреля
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Лауреатам Большой литературной премии вручили премии в Москве

Новости


19 апреля, по сообщениям СМИ, в Центральном Доме литераторов прошла торжественная церемония вручения одной из самых престижных наград отечественного литературного сообщества — Большой литературной премии России.

Ее организацию традиционно осуществил Союз писателей России (СПР). Сообщается, что признания удостоились семь выдающихся мастеров русской словесности. Среди них была и известная писательница и философ Евдокия Лучезарнова. По ее словам, она была весьма тронута таким признанием со стороны Союза писателей России. В стихотворный сборник «Время России» (а именно за него писательница и была награждена), как отметила Евдокия Лучезарнова, были включены ее стихи, охватывающие различные периоды творчества. В своем комментарии она также выразила мнение, что в краткосрочной перспективе мир будет говорить о нашей стране исключительно в позитивном ключе, ведь «настало время России». Также Евдокия Лучезарнова восхитилась русским языком, который назвала «лучшим в мире», «свободным» и «просторным».