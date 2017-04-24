Студенты Балаковского политехникума победили в Международном конкурсе «Я - гений»
В городе Набережные Челны состоялся финал Международного конкурса «Я – гений» в области ИТ-технологий. Организаторами данного мероприятия выступили Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк и Альянс учителей города Набережные Челны.
В отборочном туре приняли участие около 1000 школьников и студентов профессиональных образовательных учреждений из Республики Татарстан, Кировской и Саратовской областей, Якутии и Чувашии. До очного тура дошли только 38 конкурсантов из городов Балаково Саратовской области, Булгар, Казань, Красноярск, Калининград, Калуга, Череповец, Нижнекамск, и Набережные Челны. Наш регион представляли студенты 4 курса Балаковского политехнического техникума Иван Власенко и Артем Кудин, руководитель Пестова.
Ребята приехали в ИТ-парк продемонстрировать компьютерные игры, показать собственно смонтированные видеоролики, анимацию, презентации, сайты и другие достижения, выполненные в рамках конкурса.
Студенты Балаковского политехнического техникума заняли первое место в номинации «Лучший сайт» и получили сертификат на 3000 рублей, который позволит пройти обучение по программам интерактивного онлайн-сервиса «Альянс Учителей».