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Две жительницы Заводского района отравились угарным газом

Новости / ЧП


24 апреля 2017 года в утреннее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире, расположенной в доме на улице Огородной города Саратова, тела женщины, 1950 года рождения и ее дочери, 1977 года рождения. По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом.

По данному факту следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время на место происшествия для проведения осмотра выехала следственно-оперативная группа. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.