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Саратовский музыкант Тимур Галинуров завоевал в Екатеринбурге две первые медали

Новости / Культура


Творческая делегация юных талантов Саратовской области успешно стартовала на Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России, которые проходят с 18-23 апреля 2017 года в Екатеринбурге.

Галинуров Тимур - студент факультета среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Саратовская государственна консерватория имени Л.В.Собинова» завоевал на Дельфийских играх серебрянную медаль, а на дельфийских играх СНГ(они проходят одновременно) - бронзовую медаль. Тимур выступает в номинации Баян/Аккордеон.

Дельфийские игры – комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, востребованные в современных условиях и в настоящее время проводящиеся по 47 народным, классическим и современным номинациям.

В состав делегации, представляющей нашу область, в этом году вошли:
1. Амбарцумян Ирина, номинация «Эстрадное пение», студентка ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»;
2. Галинуров Тимур, номинация «Баян/аккордеон», факультет среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Саратовская государственна консерватория имени Л.В.Собинова»;
3. Другаль Артем, номинация «Фортепиано», студент ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»;
4. Евстратов Кирилл, номинация «Домра», студент ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»;
5. Мишина Анна, номинация «Изобразительное искусство», студентка ГПОУ «Саратовское художественное училище имени А.П.Боголюбова (техникум)»;
6. Пятницын Егор, номинация «Эстрадное пение», студент ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»;
7. Сафаров Шамиль, номинация «Сольное народное пение», студент ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»,
8. Точилкина Надежда, номинация «Эстрадное пение», студент ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»;
9. Сорокина Анна, концертмейстер ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»;
10. Кистяев Александр, концертмейстер ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»;
11. Образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Надежда» Дома детского творчества городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области.