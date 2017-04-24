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Саратовские художники представили концепцию скульптуры, посвященной региональному АПК

Новости


21 апреля 2017 года под председательством руководителя областной организации профсоюза работников АПК Александра Качанова прошло очередное заседание Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области. В работе совета приняли участие члены совета – руководители аграрных научных учреждений области, общественных организаций агропромышленного комплекса.

В ходе заседания были обсуждены предложения в план работы совета; рассмотрены проекты федеральных законов; обсуждена идея создания в Саратовской области памятника, посвященного агропромышленному комплексу. Приглашенные на заседание совета по инициативе общественников представители Саратовской организации «Союза художников России» представили свое видение и предложения по концепции скульптуры.

В ходе обсуждения вопроса об установке на территории области памятника, советом было принято решение привлечь широкие массы общественности к подготовке и обсуждению возможного места размещения памятника и эскизных проектов скульптуры, которые будут поступать от всех желающих принять участие в акции.

«Наши труженики села – очень скромные люди. Но мы же понимаем, что каждый рабочий день в сельскохозяйственном производстве – это героический труд. И, главное, результат этого труда на столе в каждой семье», - сказал в своем выступлении председатель Общественного совета Александр Качанов.

Общественный совет поручил минсельхозу области организовать работу и информирование населения области через СМИ о ходе сбора эскизных проектов и предложений.