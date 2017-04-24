Саратовские художники представили концепцию скульптуры, посвященной региональному АПК

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В ходе заседания были обсуждены предложения в план работы совета; рассмотрены проекты федеральных законов; обсуждена идея создания в Саратовской области памятника, посвященного агропромышленному комплексу. Приглашенные на заседание совета по инициативе общественников представители Саратовской организации «Союза художников России» представили свое видение и предложения по концепции скульптуры.В ходе обсуждения вопроса об установке на территории области памятника, советом было принято решение привлечь широкие массы общественности к подготовке и обсуждению возможного места размещения памятника и эскизных проектов скульптуры, которые будут поступать от всех желающих принять участие в акции.«Наши труженики села – очень скромные люди. Но мы же понимаем, что каждый рабочий день в сельскохозяйственном производстве – это героический труд. И, главное, результат этого труда на столе в каждой семье», - сказал в своем выступлении председатель Общественного совета Александр Качанов.Общественный совет поручил минсельхозу области организовать работу и информирование населения области через СМИ о ходе сбора эскизных проектов и предложений.