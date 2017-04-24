Саратовская городская станция скорой помощи организовала очередной День открытых дверей
В ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» состоялся День открытых дверей для студентов-выпускников Саратовского областного базового медицинского колледжа.
«В ходе экскурсии студенты с большим интересом познакомились с условиями труда и отдыха сотрудников центральной станции. Встреча состоялась в рамках реализации «пилотного» проекта формирования кадрового резерва службы скорой помощи Саратовской области, инициированного главой региона Валерием Радаевым.
Для будущих медиков это еще одна возможность оценить свою готовность для работы в реальных условиях по оказанию скорой помощи, требующей не только профессиональных знаний, но и умения быстро реагировать и координировать свои действия.
Давние деловые и дружеские отношения, существующие между учреждениями, способствуют улучшению качества образовательного процесса и подбору кадров для учреждений скорой неотложной помощи.
Большинство обучающихся высказали заинтересованность в работе фельдшера скорой помощи и желание работать в этой структуре здравоохранения», - рассказали в ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж».