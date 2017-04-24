Саратовец обвиняется в подготовке заказного убийства
Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 59-летнего местного жителя, последнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
"По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2016 года у обвиняемого возник преступный умысел на организацию убийства 31-летнего местного жителя, являющегося юристом предприятия, в котором ранее работал злоумышленник. С этой целью он через своего пасынка приискал исполнителя преступления. В ходе нескольких встреч они обсудили с «исполнителем» обстоятельства совершения убийства, которое тот должен был совершить за материальное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей. Затем мужчина передал «исполнителю» в качестве аванса часть денежного вознаграждения в размере 25 тысяч рублей.
Действуя под контролем сотрудников регионального следственного управления и ГУ МВД по Саратовской области, 1 декабря 2016 года «исполнитель» сообщил заказчику о совершении преступления и в подтверждение предоставил ему фотоизображение предполагаемой жертвы. За выполненную работу обвиняемый передал последнему оставшуюся часть вознаграждения в размере 25 тысяч рублей. После передачи денежных средств он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ГУ МВД по Саратовской области.
Несмотря на создание обвиняемым всех необходимых условий для совершения преступления, преступный умысел не был доведен до конца, благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов и пресечению преступной деятельности.
В ходе следствия обвиняемому по ходатайству следователя территориального подразделения СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Злоумышленник полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии и уже ознакомлен с материалами уголовного дела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.