24 апреля 2017 20:09 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:10 | 24 апреля
Областной этап Всероссийской олимпиады для будущих медсестер прошел в региональном базовом медколледже
17:18 | 24 апреля
Подведены итоги ЧР по плаванию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
16:34 | 24 апреля
Саратовский режиссер Фазлиддин Гуламидинов стал финалистом II Открытого кинофорума «Благотворительность в объективе»
15:58 | 24 апреля
Студенты Балаковского политехникума победили в Международном конкурсе «Я - гений»
15:07 | 24 апреля
Лауреатам Большой литературной премии вручили премии в Москве
14:17 | 24 апреля
Две жительницы Заводского района отравились угарным газом
13:22 | 24 апреля
Саратовский музыкант Тимур Галинуров завоевал в Екатеринбурге две первые медали
12:33 | 24 апреля
Саратовские художники представили концепцию скульптуры, посвященной региональному АПК
11:47 | 24 апреля
Саратовская городская станция скорой помощи организовала очередной День открытых дверей
11:03 | 24 апреля
Саратов готовится к XXX Собиновскому музыкальному фестивалю
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовец обвиняется в подготовке заказного убийства

Новости / ЧП
Саратовец обвиняется в подготовке заказного убийства

Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 59-летнего местного жителя, последнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2016 года у обвиняемого возник преступный умысел на организацию убийства 31-летнего местного жителя, являющегося юристом предприятия, в котором ранее работал злоумышленник. С этой целью он через своего пасынка приискал исполнителя преступления. В ходе нескольких встреч они обсудили с «исполнителем» обстоятельства совершения убийства, которое тот должен был совершить за материальное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей. Затем мужчина передал «исполнителю» в качестве аванса часть денежного вознаграждения в размере 25 тысяч рублей.

Действуя под контролем сотрудников регионального следственного управления и ГУ МВД по Саратовской области, 1 декабря 2016 года «исполнитель» сообщил заказчику о совершении преступления и в подтверждение предоставил ему фотоизображение предполагаемой жертвы. За выполненную работу обвиняемый передал последнему оставшуюся часть вознаграждения в размере 25 тысяч рублей. После передачи денежных средств он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ГУ МВД по Саратовской области.

Несмотря на создание обвиняемым всех необходимых условий для совершения преступления, преступный умысел не был доведен до конца, благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов и пресечению преступной деятельности.

В ходе следствия обвиняемому по ходатайству следователя территориального подразделения СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленник полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии и уже ознакомлен с материалами уголовного дела в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.