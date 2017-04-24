Саратов готовится к XXX Собиновскому музыкальному фестивалю

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Откроется форум концертом, в рамках которого прозвучат увертюра к опере “Итальянка в Алжире” Россини, “Итальянская симфония” Мендельсона, увертюра “Римский карнавал” Берлиоза, симфоническая поэма “Пинии Рима” Респиги.24 мая – премьера оперы “Аида” Верди (режиссер – Георгий Исаакян (Москва, ставил оперу “Дон Жуан” Моцарта).25 мая – “Ромео и Джульетта” (солисты из Михайловского и Мариинского театров). 26 мая – концерт Энрико Колонна “Золотые голоса Сан-Ремо”.27 мая – “Реквием” Верди (дирижер – Юрий Кочнев, солисты – Светлана Курышева, Татьяна Гайворонская (Самара), Илья Говзич, Виктор Куценко, Губернский театр хоровой музыки, хор консерватории, хор и симфонический оркестр театра оперы и балета).28 мая – концерт Леонида Сметанникова в Голубой гостиной, посвященный 145-летию со дня рождения Леонида Собинова; опера “Риголетто” Верди (солистка оперных театров Генуи и Неаполя Дарья Коваленко и солист Московского театра “Новая опера” Нурлат Бекмухамбетов).31 апреля – балет Минкуса “Дон Кихот” (солисты театра Ла Скала, Милан, Италия).1 июня – опера “Травиата” Верди (солисты Астана-опера (Казахстан) Альфия Каримова и Талгат Мусабаев).2 июня – концерт “Итальянские сновидения. Музыка 18-20 веков” в Голубой гостиной (арт-дуэт “Свет Камня” (рояль – Светлана Бережная (Россия), скрипка – Петр Никифоров(Швейцария)) и первый тур Конкурса конкурсов вокалистов “Народные песни и романсы” (12 чел. из разных регионов России и зарубежья).4 июня – второй тур конкурса “Шедевры оперной классики”.6 июня – заключительный концерт.В течение 20 лет Саратовский академический театр оперы и балета проводит Собиновский музыкальный фестиваль, представляющий многообразие музыкальных жанров и стилей. Своему рождению фестиваль обязан директору И.Ф. Кияненко и художественному руководителю театра Ю.Л. Кочневу.С 2002 года совместно с Союзом театральных деятелей России в рамках фестиваля проводится «Школа молодых критиков оперного театра» под руководством Юрия Кочнева.