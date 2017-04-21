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Продолжается благоустройство саратовской набережной

Новости
Продолжается благоустройство саратовской набережной


Работы проводятся в рамках месячника весенних работ, объявленного в Саратове с 15 марта по 10 мая.

По информации пресс-службы городской администрации, в настоящее время уже проведен ремонт стены «Аллея звезд». После зимы ее зашпаклевали и побелили. Также запланированы работы по ремонту одной из достопримечательностей Набережной Космонавтов – Ротонды - и приведению в надлежащее состояние ограждения с рисунками вдоль новой Набережной.

Уделяется большое внимание дополнительному озеленению мест отдыха горожан. Обустраиваются газоны и клумбы, ведется высадка саженцев деревьев и цветочно-декоративных культур: петунии, бархатцы, настурция.

Также продолжаются работы по реконструкции второго причала. Ведется ремонт металлического настила и лестничного хода, а также восстановление причальной стены. Работы планируется завершить до 26 апреля.

Выполнен ремонт дорожного полотна у 1-го и 2-го причала Набережной Космонавтов. В связи с высокой изношенностью тротуарной плитки ведется ремонт дорожного покрытия на Набережной Космонавтов в районе речного вокзала, планируется устройство газонов на зеленых зонах (1-3 причалы), ремонт и покраска поручней, ограждений смотровой площадки на Набережной Космонавтов.

Кроме этого, ведется санитарная обрезка и побелка деревьев, покраска бортового камня, лавочек, очистка, помывка и покраска опор освещения, ремонт решеток ливневых стоков, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог.