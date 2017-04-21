Злоумышленники из Энгельса получили условный срок за грабежи

просмотров: 65

По информации СУ СКР по Саратовской области, 6 мая прошлого года в вечернее время молодые люди проследовали в кабину лифта, расположенного в доме на площади Свободы в Энгельсе, за ранее не знакомым 17-летним подростком. Там они стали наносить ему множественные удары руками и ноги, после чего похитили у него мобильный телефон стоимостью свыше 10 тысяч рублей. После произошедшего злоумышленники с места происшествия скрылись, похищенным имуществом распорядились по своему усмотрению. О случившемся потерпевший сообщил родителям, которые обратились в правоохранительные органы.Спустя несовершеннолетний злоумышленник, встретив на территории гаражного кооператива на Тельмана незнакомого ровесника, нанес ему не менее двух ударов в голову и грудь, после чего высказал требование о передаче золотой цепочки стоимостью почти 22 тысячи рублей. Опасаясь за свое здоровье, потерпевший отдал ему золотое украшение. Похищенное последний сдал в один из ломбардов города.- В ходе следствия молодые люди признали вину в инкриминируемых им деяниях, причиненный ущерб возместили в полном объеме, - сообщили в управлении. - Приговором суда Мануйлову назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, его приятелю – в виде 2 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.Фото http://kubantv.ru