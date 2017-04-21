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В Год экологии саратовские железнодорожники высадят около 27 тысяч деревьев

Новости
В Год экологии саратовские железнодорожники высадят около 27 тысяч деревьев


В рамках Всероссийской экологической акции «Аллея России» работники Приволжской магистрали посадили деревья на Соколовой горе.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, 18 апреля на территории Парка Победы была заложена «Аллея России» из ста четырехлетних саженцев березы и липы. Планируется, что в течение 2017 года на территории Саратовского региона ПривЖД будет высажено около 27 тысяч деревьев.

В весенний период железнодорожники также поддержат Всероссийские экологические акции «Зеленая Весна», «Всероссийский день посадки леса», «Марш парков» и ряд других. Основная цель таких мероприятий – привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.

Фото http://www.udec.ru