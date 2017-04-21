21 апреля 2017 00:04 ПЯТНИЦА
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19:00 | 21 апреля
Продолжается благоустройство саратовской набережной
17:53 | 21 апреля
Злоумышленники из Энгельса получили условный срок за грабежи
16:40 | 21 апреля
В Год экологии саратовские железнодорожники высадят около 27 тысяч деревьев
15:33 | 21 апреля
В Пушкинке стартовали «Библиосумерки»
14:26 | 21 апреля
Сотрудницу полиции подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге
13:19 | 21 апреля
Футболисты СГУ примут участие в мини-турнире в Санкт-Петербурге
12:11 | 21 апреля
Три человека погибли на пожарах
11:04 | 21 апреля
В воскресенье перекроют движение в районе набережной
09:57 | 21 апреля
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09:15 | 21 апреля
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В Пушкинке стартовали «Библиосумерки»

Новости / Культура
В Пушкинке стартовали «Библиосумерки»


Мероприятия проходят в рамках Всероссийской акции «Библионочь -2017».

По информации администрации Фрунзенского района, в Областной библиотеке для детей и юношества им. Пушкина все желающие смогут совершить виртуальное путешествие в формате квеста «Неизведанными маршрутами: от утеса Степана Разина до пещеры атамана Кудеяра».

Участникам двух команд игры, адресованной старшеклассникам и студентам, предстоит пройти неизведанными маршрутами и раскрыть тайну Петрова вала, устоять перед чарами Дурман-горы, «оседлать» верного скакуна атамана Кудеяра, разгадать тайну речки Соколко. Во время виртуального путешествия они познакомятся с историческими и природными памятниками земли саратовской, с легендами и мифами саратовской старины.

Фото http://gtrk-saratov.ru