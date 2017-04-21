В Пушкинке стартовали «Библиосумерки»
Мероприятия проходят в рамках Всероссийской акции «Библионочь -2017».
По информации администрации Фрунзенского района, в Областной библиотеке для детей и юношества им. Пушкина все желающие смогут совершить виртуальное путешествие в формате квеста «Неизведанными маршрутами: от утеса Степана Разина до пещеры атамана Кудеяра».
Участникам двух команд игры, адресованной старшеклассникам и студентам, предстоит пройти неизведанными маршрутами и раскрыть тайну Петрова вала, устоять перед чарами Дурман-горы, «оседлать» верного скакуна атамана Кудеяра, разгадать тайну речки Соколко. Во время виртуального путешествия они познакомятся с историческими и природными памятниками земли саратовской, с легендами и мифами саратовской старины.
Фото http://gtrk-saratov.ru