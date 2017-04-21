Три человека погибли на пожарах
Всего за прошедшие сутки на территории области было зарегистрировано восемь происшествий с огнем.
Одно из ЧП произошло вчера утром в Балашове. Там горела однокомнатная квартира двухэтажного дома. Площадь пожара составила 2 кв.м. В результате происшествия погибла женщина 1935 года рождения. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем хозяйки.
Сегодня в ночное время в Вольске поступил сигнал о пожаре в гараже, в котором находился автомобиль. Погиб мужчина 1986 года рождения. Причина трагедии в настоящий момент устанавливается.
Еще одно происшествие было зарегистрировано в селе Балтай. Там горела кровля и потолочное перекрытие дома двухквартирного дома. В результате пожара погиб 60-летний мужчина.
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