Сотрудницу полиции подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в декабре 2016 года подозреваемой было поручено проведение доследственной проверки по заявлению жительницы Саратовского района о вымогательстве неизвестными лицами. Так называемые «коллекторы» требовали у нее около 50 тысяч рублей.27 января 2017 года сотрудница полиции внесла в объяснение заявительницы заведомо недостоверные сведения об обстоятельствах совершенного в отношении нее противоправного деяния. После этого, пользуясь правовой неграмотностью женщины, она убедила ее подписать объяснение. В результате было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем незаконное решение отменено прокуратурой Саратовского района, по данному материалу возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. В настоящее время оно находится в производстве.По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, если вина сотрудницы подтвердится, она будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а ее непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.Фото http://img4.stavropolye.tv